Ми б не опустили поляків так низько, – як Валерій Харчишин оцінює виступ Польщі на Євробаченні

Лідер "Другої Ріки" Валерій Харчишин відмовився бути в складі Національного журі від України на Євробаченні-2022. Якби артист все-таки був там, представник Польщі отримав би від нашої країни вищі бали.

Про це чоловік розповів в інтерв'ю 24 каналу. Також Валерій не виключає, що може бути в складі Національного журі наступного року. Якщо його запросять і казатимуть, що він має там бути, то буде.

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Валерій Харчишин про виступ Польщі на Євробаченні

Артист зізнався, що цього року вперше дивився Євробачення від початку до кінця. І в нього не було жодної претензії до пісні чи вокальних здібностей Охмана, який представляв Польщу. Єдине, не сподобався одяг хлопців та сам номер, але в жодному разі лідер "Другої Ріки" не поставив би такі низькі оцінки, не поставив би на таке місце Польщу.

Впевнений, що за моєї участі ми б не опустили поляків так низько. Нехай кажуть, що це занадто політизовано, але коли мої діти в Польщі та коли номер справді достойний, то чому голосувати так негідно?

– сказав Харчишин.