"Метод принцеси Діани": як принц Вільям та Кейт Міддлтон виховують дітей

Життя монарших осіб не завжди пов'язане з розкішшю та багатством. Так вважає королівський експерт, який розповів про методи виховання дітей герцогів Кембриджських. Принц Вільям і Кейт Міддлтон нібито привчають дітей до простого життя.

Як Кейт і Вільям виховують дітей

Герцоги Кембриджські мають трьох дітей: 8-річного принца Джорджа, 6-річну принцесу Шарлотту й 3-річного принца Луї. Малюки рідко з'являються на публіці з батьками, але й тоді вони не здаються неввічливими чи вередливими.

До слова Кейт Міддлтон вийшла у світ з принцом Вільямом: фото в жилетці та джинсах-скіні

На думку королівського експерта Ендрю Мортона, все тому, що Кейт Міддлтон і принцові Вільяму важливо, щоб їхні діти були стриманими та вдячними. Такі якості важко розвинути, постійно балуючи маленьких принців та принцесу. Тому батьки намагаються виховувати їх як звичайних дітей – без титулів і посад.

Кейт і Вільям розвинули в собі це чудове вміння дозволяти багатьом речам здаватися спонтанними, і саме так це бачать їхні діти. Правила поведінки за столом, листи подяки, милі люб'язності — все це нав'язується їм, щоб вони робили це на автоматі,

– додав експерт.

Ідею написання листів подяки принц Вільям запозичив у матері, принцеси Діани. Саме вона навчила синів висловлювати шану людям, які їм допомагають. Таке виховання Мортон назвав "методом принцеси Діани".

"Метод принцеси Діани"

, нещодавно герцоги Кембриджські порушили королівський протокол . Вони вирушили у поїздку одним рейсом усією сім'єю, що є забороненим. Батьки мають пересуватися окремим транспортом від дітей, щоб у разі летальних випадків не загинули претенденти на корону.

Перша дружина принца Чарльза, часто попри королівські протоколи, брала дітей у поїздки та подорожі, привчаючи синів до звичайного життя.

Одна з причин полягала в тому, що вона не хотіла, щоб хлопчики росли, думаючи, що весь світ – це "рендж ровери", зброя та няньки,

– підкреслив королівський експерт.

Принцеса Діана показувала принцові Вільяму та Гаррі обмеження, згідно з якими живуть прості люди. Хлопці їздили у громадському транспорті, стояли у чергах й брали участь у благодійних заходах.



Принцеса Діана з синами / Фото з інстаграму королівської сім'ї