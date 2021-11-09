Як Кейт і Вільям виховують дітей
Герцоги Кембриджські мають трьох дітей: 8-річного принца Джорджа, 6-річну принцесу Шарлотту й 3-річного принца Луї. Малюки рідко з'являються на публіці з батьками, але й тоді вони не здаються неввічливими чи вередливими.
До слова Кейт Міддлтон вийшла у світ з принцом Вільямом: фото в жилетці та джинсах-скіні
На думку королівського експерта Ендрю Мортона, все тому, що Кейт Міддлтон і принцові Вільяму важливо, щоб їхні діти були стриманими та вдячними. Такі якості важко розвинути, постійно балуючи маленьких принців та принцесу. Тому батьки намагаються виховувати їх як звичайних дітей – без титулів і посад.
Кейт і Вільям розвинули в собі це чудове вміння дозволяти багатьом речам здаватися спонтанними, і саме так це бачать їхні діти. Правила поведінки за столом, листи подяки, милі люб'язності — все це нав'язується їм, щоб вони робили це на автоматі,
– додав експерт.
Ідею написання листів подяки принц Вільям запозичив у матері, принцеси Діани. Саме вона навчила синів висловлювати шану людям, які їм допомагають. Таке виховання Мортон назвав "методом принцеси Діани".
"Метод принцеси Діани"
Перша дружина принца Чарльза, часто попри королівські протоколи, брала дітей у поїздки та подорожі, привчаючи синів до звичайного життя.
Одна з причин полягала в тому, що вона не хотіла, щоб хлопчики росли, думаючи, що весь світ – це "рендж ровери", зброя та няньки,
– підкреслив королівський експерт.
Принцеса Діана показувала принцові Вільяму та Гаррі обмеження, згідно з якими живуть прості люди. Хлопці їздили у громадському транспорті, стояли у чергах й брали участь у благодійних заходах.
Принцеса Діана з синами / Фото з інстаграму королівської сім'ї