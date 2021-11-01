У рамках кліматичного саміту COP26 герцоги Кембриджські відвідали спортивний центр Alexandra Park. У ньому зібрались скаути з усіх околиць, аби розповісти про ініціативу #PromiseToThePlanet. Ця зустріч була особливою для Кейт Міддлтон, адже вона сама була учасницею скаутського руху.

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Образ Кейт Міддлтон

Аутфіт дружини принца Вільяма у Глазго був як ніколи доречний. У прохолодну погоду вона одягла чорну водолазку в рубчик та улюблені джинси-скіні, які часто стають основою її образів під час неформальних виходів. Цей ансамбль total black Кейт Міддлтон розбавила стьобаною жилеткою кольору хакі.

Її look довершили темно-коричневі чоботи від французького будинку моди Chloé. Їхня вартість 250 фунтів стерлінгів – майже 9 тисяч гривень. Герцогиня Кембриджська зробила звичну укладку з легкими локонами та ледь помітний денний макіяж.

Кейт Міддлтон і принц Вільям у Глазго / Фото з інстаграму королівського фотографа Кріса Джексона

Кейт Міддлтон і принц Вільям у Глазго / Фото Getty Images

Варто пояснити, що 31 жовтня в Глазго стартувала глобальна кліматична конференція COP26. Вона передбачає інтенсивні переговори 120 світових лідерів. Усі вони шукатимуть підходи до подолання наслідків зміни клімату.