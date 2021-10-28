У ЗМІ кажуть, що на це герцоги Кембриджські вимушені були піти через дітей, які, ймовірно, без батьків, не хотіли летіти окремо. Але саме це є великим порушенням, адже згідно з королівським протоколом, спадкоємці престолу не повинні пересуватись в одному транспорті. Так монархія намагається уникнути загибелі претендентів на корону внаслідок нещасного випадку.

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Зазначимо, що принц Вільям – старший син принца Чарльза, який після смерті Єлизавети II колись теж стане престолонаступником. У виданнях неодноразово говорили про те, що Чарльз, який перший по праву отримає корону, одразу передасть її своєму сину Вільяму, оскільки той молодший і має чудовий зв'язок з громадськістю. А от після Вільяма корона повинна перейти його старшому сину Джорджу, або доньці Шарлотті чи сину Луї в разі екстрених випадків.



Принц Вільям з сином принцом Джорджем / Фото Getty Images

Варто додати, що Єлизавета II ніколи не пересувається сухопутним чи повітряним транспортом зі своїми спадкоємцями, аби уникнути трагедії зі своїми рідними.

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