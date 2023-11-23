До мурах по тілу: військовий ЗСУ на бандурі зіграв легендарний хіт гурту Metallica

Військовий ЗСУ зіграв пісню Nothing Else Matters всесвітньо відомого гурту Metallica. Він виконав композицію на українському народному музичному інструменті – бандурі.

У тіктоці поширюється ролик, на якому український захисник віртуозно грає на бандурі. Це заслужений артист України Тарас Столяр. Чоловік вступив до лав ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення.

Варто дізнатися У тіктоці віруситься найзворушливіший тренд під пісню Jerry Heil: відео, які доводять до сліз

Військовий ЗСУ зіграв на бандурі хіт популярного гурту Metallica

Тарас Столяр виконав трек Nothing Else Matters на бандурі для своїх побратимів. На ролику видно, як військові уважно слухають гру талановитого музиканта.

Цікаво, що ролик у тіктоці набрав вже майже 35 тисяч уподобань, понад 1 тисячу коментарів, 826 поширень та більше, ніж 1800 збережень.

Зворушливе виконання на українському народному інструменті вже вразило користувачів у мережі. Вони висловили своє захоплення Тарасу.

"Зіграти Металіку на бандурі може тільки досвідчений у музиці українець. Неймовірно круто! Дякую! Всім хлопцям Божого благословіння!".

"Браво. Це талант, цвіт нації, це наші найкращі захисники".

"Який талант! Нехай Господь береже кожного захисника ,щоб вони повернулись додому, до своїх родин".

"Як не впізнати? Nothing else matters (Metallica) – моя улюблена! Та ще й на бандурі! Супер! Слава ЗСУ!".

"Мій брат загинув з цією мелодією в руці в Ірпені. То душі святі, що музику чують".

"Серце рветься, очі плачуть. Хлопці, ви – наше все".

"На бандурі – зовсім інше сприйняття. Дякую вам, наші воїни світла".

"У нас найталановитіші люди! Нехай буде скоріше мир!".

Що відомо про музиканта

Тарас Столяр вже протягом 20 років працює у Національному академічному оркестрі народних інструментів України. Він навчався у Чернівецькому музичному училищі та Національній музичній академії.

Столяр виграв у Першому Міжнародному конкурсі виконавців на українських народних інструментах імені Гната Хоткевича.

Відомо, що музикант грав партії бандури для стрічки "Дума про Тараса Бульбу" у 2009 році. Також певний час Тарас входив до складу українського електронного гурту ONUKA.

Які ще ролики поширюються тіктоком