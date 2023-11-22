Пісня Stromae Formidable вийшла ще у 2013 році. Але вона знову набуває популярності – і все завдяки тікток-трендам.

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Новий тренд у тіктоці під пісню Formidable

Як розповідав сам бельгійський співак, Formidable – це пісня-сповідь від імені нетверезого чоловіка, який розлучився зі своєю коханою. Герой згадує, якою formidable (надзвичайною) була та дівчина, і якою чудовою парою вони були. У подібному настрої створений і кліп.

Пісня Formidable свого часу змогла переплюнути найуспішніший хіт Alors on danse, який Stromae випустив у 2009.

Stromae – Formidable: дивіться відео онлайн

Пісня потроху стає тікток-хітом, адже під неї зняли вже близько 200 тисяч відео. Зазвичай користувачі розміщують два фото і порівнюють, якими вони були раніше – і якими стали зараз. Світлини супроводжуються текстом il sera – formidable (вона буде надзвичайною).

До тренду долучилися навіть блогери – Даша Квіткова і Таня Парфільєва.



Як змінилися блогери / Фото з тіктока



Як змінилися блогери / Фото з тіктока

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