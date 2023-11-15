Ще кілька місяців тому в мережі завірусився ремікс на один з найкращих хітів Ріанни – S&M. І цей трек досі залишається популярним в тіктоці.

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Автором цього реміксу став виконавець Macon. До стилю Ріанни він додав більше електронної музики – гіпертехно. Так трек S&M зазвучав з багаторазовими механічними ритмами.

Rihanna – S&M (macon's HYPERTECHNO remix): слухайте онлайн

Слухачі так оцінювали ремікс на відому пісню:

"Слухаю на репіті увесь ранок";

"Отримав дуже багато енергії, коли слухав цей трек";

"Твої ремікси – це вогонь";

"Чудова робота";

"Це дуже потужно та енергійно".

І хоч трек вийшов ще у лютому цього року, зараз він досі на піку популярності. Саме під це аудіо користувачі тіктока з різних куточків планети зняли понад 63 тисячі відео, які зібрали мільярди переглядів.

Українці під вірусний трек знімають гумористичні ролики, або ж показують свої танці на камеру.