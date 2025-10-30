Таку ексклюзивну інформацію від інсайдерів отримало видання TMZ. Крім того, з'явилося фото обручки, яку співак подарував коханій на заручини, передає 24 Канал.

Папараці днями підловили Даміано та Дав під час прогулянки в Сіднеї, Австралія. Пара виглядала щасливою в компанії одне одного. Крім того, на безіменному пальці Камерон можна було помітити обручку з великим діамантом. Як стверджують джерела з близького оточення закоханих, Даміано Давид зробив пропозицію Дав. Водночас офіційного підтвердження від пари щодо заручин поки не було.

Фото обручки Камерон дивіться на сайті TMZ

Зауважимо, що 9 жовтня пара відзначила 2 річницю стосунків. Камерон тоді в інстаграмі опублікувала пост, де написала, що це два найкращих роки її життя, а Даміано в коментарях зазначив, що їхні стосунки з Дав – "найкраща частина життя".

Що відомо про стосунки Даміано Давида та Дав Камерон?