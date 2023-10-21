Голлівудська акторка Меріл Стріп розлучилася з чоловіком після 45 років шлюбу

Мережу сколихнула сумна новина про розлучення голлівудської зірки Меріл Стріп. Акторка прожила у шлюбі з чоловіком 45 років. Тепер пара живе окремо, хоч і продовжує піклуватися одне про одного.

Представник акторки повідомив, що 74-річна Меріл Стріп розлучилася зі своїм чоловіком, скульптором Доном Гаммером. Пара зробила це тихо і без скандалів.

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Меріл Стріп розлучилася з чоловіком

Зіркове подружжя прожило у шлюбі 45 років. Виявляється, пара давно не живе разом. Представник Меріл Стріп заявив, що акторка розійшлася з чоловіком ще шість років тому.

У своїй заяві пара повідомила, що "вони обрали життя окремо, проте завжди піклуватимуться одне про одного".

Особисто ні Меріл Стріп, ні Дон Гаммер не коментували новину про своє розлучення. Ба більше – днями акторка відвідала церемонію вручення премії Princesa de Asturias Awards 2023 із обручкою на пальці.

Що відомо про шлюб Меріл Стріп: коротко

Весілля акторки з Доном Гаммером відбулося у 1978 році. У шлюбі в них народилося четверо дітей (також вони вже мають п’ятеро онуків).

Востаннє знамениту пару бачили разом на церемонії вручення премії Оскар у 2018 році. Після того чоловік не супроводжує Меріл на світські заходи.

Ще у 2002 році кінозірка розповіла про свої стосунки з чоловіком. Стріп зізнавалася, що секрет їхнього довгого шлюбу полягає в тому, що "потрібно підлаштовуватися і час від часу замовкати".