Подружжя досі не розлучилося офіційно. До того ж Вілл Сміт та Джада працюють над своїми стосунками.

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Вілл Сміт розійшовся з дружиною

Джада зізналася, що від 2016 року вони з Віллом Смітом живуть окремо та не перебувають у романтичних стосунках. Проте за документами вони досі чоловік і дружина.

Пінкетт-Сміт додала, що обдумувала над офіційним розлученням. Проте подружжя не здається і працює над стосунками.

Ми все ще намагаємося розібратися (хто ми є один одному, – 24 Канал). Ми разом виконували справді складну роботу над собою. Ми відчуваємо глибоку любов одне до одного, ми намагаємося зрозуміти, який вона має вигляд насправді,

– розповіла Джеда.

Дружина Вілла Сміта не приховує – раніше страждала від депресії. Через пригнічений стан вона навіть хотіла вкоротити собі віку.

Що відомо про особисте життя Вілла Сміта