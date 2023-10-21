Представитель актрисы сообщил, что 74-летняя Мэрил Стрип рассталась со своим мужем, скульптором Доном Гаммером. Пара сделала это тихо и без скандалов.

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Мэрил Стрип рассталась с мужем

Звездные супруги прожили в браке 45 лет. Оказывается, пара давно не живет вместе. Представитель Мэрил Стрип заявил, что актриса разошлась с мужем еще шесть лет назад.

В своем заявлении пара сообщила, что "они выбрали жизнь отдельно, однако всегда будут заботиться друг о друге".

Лично ни Мэрил Стрип, ни Дон Гаммер не комментировали новость о своем разводе. Более того – на днях актриса посетила церемонию вручения премии Princesa de Asturias Awards 2023 с кольцом на пальце.

Любопытно! Похожая ситуация произошла и с голливудским актером Уиллом Смитом. Он с женой не живет вместе еще с 2016 года. Однако в документах они до сих пор муж и жена.

Что известно о браке Мерил Стрип: коротко