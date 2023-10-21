Представитель актрисы сообщил, что 74-летняя Мэрил Стрип рассталась со своим мужем, скульптором Доном Гаммером. Пара сделала это тихо и без скандалов.
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Мэрил Стрип рассталась с мужем
Звездные супруги прожили в браке 45 лет. Оказывается, пара давно не живет вместе. Представитель Мэрил Стрип заявил, что актриса разошлась с мужем еще шесть лет назад.
В своем заявлении пара сообщила, что "они выбрали жизнь отдельно, однако всегда будут заботиться друг о друге".
Лично ни Мэрил Стрип, ни Дон Гаммер не комментировали новость о своем разводе. Более того – на днях актриса посетила церемонию вручения премии Princesa de Asturias Awards 2023 с кольцом на пальце.
Что известно о браке Мерил Стрип: коротко
- Свадьба актрисы с Доном Гаммером состоялась в 1978 году. В браке у них родилось четверо детей (также у них уже пятеро внуков).
- Последний раз знаменитую пару видели вместе на церемонии вручения премии Оскар в 2018 году. После этого мужчина не сопровождает Мерил на светские мероприятия.
- Еще в 2002 году кинозвезда рассказала о своих отношениях с мужем. Стрип признавалась, что секрет их долгого брака состоит в том, что "нужно подстраиваться и время от времени умолкать".