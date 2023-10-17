Голлівудський актор Вілл Сміт зізнався, що заяви його дружини стали для нього тривожним дзвіночком. І додав, що кохана показала себе більш "стійкою, розумною та співчутливою", ніж він уявляв.

Цікаво Відкритті стосунки й шокуюча заява про розрив: історія кохання Вілла Сміта та Джади Пінкетт

Як Вілл Сміт відреагував на заяви про розлучення

Знаменитість зауважив, що слова його дружини наштовхнули його на роздуми.

Коли ти прожив з кимось понад половину свого життя, настає свого роду емоційна сліпота. І ти надто легко можеш втратити чутливість до прихованих нюансів і тонкої краси людини,

– заявив актор.

Дружина Вілла Сміта тим часом вважає, що ще зможе знайти спільну мову з чоловіком. Вона готова турбуватися про нього.

"Ви знаєте, він старіє. Йому потрібна людина, яка буде поруч з ним і піклуватиметься про нього. Цією людиною буду я", – казала Джада.

Що відомо про розрив пари

Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт перебувають у шлюбі близько 26 років, вони одна з найзразковіших зіркових пар у Голлівуді. Та днями Джада зізналась, що з 2016 року пара вже не живе разом. На документах вони досі чоловік та дружина.

Як розповіла жінка, кожен з них відчуває глибоку любов та повагу одне до одного. Вони готові далі працювати над стосунками та шукати розв'язання ситуації. Джада зізналась, що певний час боролась з депресією.