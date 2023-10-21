Представник акторки повідомив, що 74-річна Меріл Стріп розлучилася зі своїм чоловіком, скульптором Доном Гаммером. Пара зробила це тихо і без скандалів.

Цікаво Вілл Сміт неоднозначно відреагував на слова дружини про їхнє розставання 7 років тому

Меріл Стріп розлучилася з чоловіком

Зіркове подружжя прожило у шлюбі 45 років. Виявляється, пара давно не живе разом. Представник Меріл Стріп заявив, що акторка розійшлася з чоловіком ще шість років тому.

У своїй заяві пара повідомила, що "вони обрали життя окремо, проте завжди піклуватимуться одне про одного".

Особисто ні Меріл Стріп, ні Дон Гаммер не коментували новину про своє розлучення. Ба більше – днями акторка відвідала церемонію вручення премії Princesa de Asturias Awards 2023 із обручкою на пальці.

Цікаво! Схожа ситуація сталася і з голлівудським актором Віллом Смітом. Він з дружиною не живе разом ще з 2016 року. Проте в документах вони досі чоловік та дружина.

Що відомо про шлюб Меріл Стріп: коротко