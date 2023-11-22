Песня Stromae Formidable вышла еще в 2013 году. Но она снова приобретает популярность – и все благодаря текток-трендам.
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Новый тренд в тексте под песню Formidable
Как рассказывал сам бельгийский певец, Formidable – это песня-исповедь от имени нетрезвого мужчины, расставшегося со своей любимой. Герой вспоминает, какой formidable (чрезвычайной) была та девушка, и какой замечательной парой они были. В подобном настроении создан и клип.
Песня Formidable в свое время смогла переплюнуть самый успешный хит Alors on danse, который Stromae выпустил в 2009 году.
Stromae – Formidable: смотрите видео онлайн
Песня понемногу становится тикток-хитом, ведь под нее сняли уже около 200 тысяч видео. Обычно пользователи размещают две фотографии и сравнивают, какими они были раньше – и какими стали сейчас. Фотографии сопровождаются текстом il sera – formidable (она будет необычайной).
К тренду присоединились даже блогеры – Даша Квиткова и Таня Парфильева.
Как изменились блоггеры / Фото с тиктока
Как изменились блоггеры / Фото с тиктока
Последние тикток-тренды
- Вместе с первым снегом снова популярными становятся рождественские песни, например Snowman от Sia. Пользователи снимают ролики, как танцуют под снегом.
- Также в сети завирусился ремикс на один из лучших хитов Рианны – S&M. И этот трек до сих пор остается популярным в тектоке.