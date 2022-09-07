У мережі показали нове фото Олега Винника: де перебуває співак
Джерело:фейсбук Романа Недзельського
У мережі з'явилося нове фото Олега Винника. Музикант продовжує допомагати українським військовим.
Ще кілька місяців тому український музикант Олег Винник зник з публічного простору та перестав з'являтися в інстаграмі. Але чоловік співачки Оксани Білозір періодично звітує про допомогу від артиста.
До слова Після відведення з фронту: "Антитіла" вирушають в тур Європою
Нове фото Олега Винника
Роман Недзельський опублікував нові фото з допомогою від співака. Олег Винник позував перед камерою у джинсах та футболці кольору хакі, з кепкою та сонцезахисними окулярами. Співак мав усміхнений вигляд.
Як повідомив Роман Недзельський, цього разу знімок був зроблений не в Німеччині, а в Польщі. Благодійний фонд Олега Винника допоміг бійцям ТрО.
Це фото зроблено під час передачі гуманітарної допомоги від Благодійного фонду Олега Винника "Вовчиця" бійцям 135-го батальйону Тероборони ЗСУ у місті Лодзь (Польща),
– сказав Роман для НВ.
Чому зник Олег Винник
- Після того, як українські зірки почали емоційно коментувати "зникнення" Олега Винника, на зв'язок вийшла його адвокатка. Вона повідомила, що музикант живе в Берліні, звідки допомагає українським військовим, але паралельно проходить лікування. Співак вирішив начебто не піаритися на війні, а діями демонструвати позицію.
- Чоловік Оксани Білозір згодом показав автомобілі, які придбав Олег Винник для підрозділу ЗСУ. "Нам би ще таких пару Олегів Винників та Притул і "Укроборонпром" можна розпускати", – жартував Роман.
- Недзельський також вже показував фото Олега Винника – цей знімок він зробив під час відеорозмови з артистом.