Вони встигали поєднувати службу на передовій і творчість. Нещодавно вперше за час війни виступили за кордоном з Едом Шираном, а тепер готується до сольного туру Європою. Детальніше про це дізнайтеся далі.

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Міжнародний тур "Антитіл" Stand by UA

Музиканти везуть з собою повноцінне шоу європейського рівня, улюблені пісні, які стали символом віри і незламності для багатьох українців, а також для прихильників по всьому світу, вперше виконуватимуть наживо 2Step, а також і пісні польською та англійською мовами. Спеціальні гості концерту – польський рок-гурт Chemia.

Лідер "Антитіл" Тарас Тополя розповів, що в лютому вони мали презентувати альбом і вирушити у стадіонний тур. Однак повномасштабна війна зруйнувала всі плани. Тоді колектив вирішив піти служити. 6 місяців вони були на фронті, а днями наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного артистів відкомандирували до Києва. Тепер "Антитіла" повертаються до творчості й говоритимуть про війну в Україні на культурному фронті.

Ми хочемо показати і донести не лише ідею України і спільного майбутнього українських і польських народів. Ми хочемо не лише подякувати за підтримку, але й показати українську музику і донести те, чим ми живемо в культурному плані в Україні. Привезти круте шоу та живе звучання,

– сказав Тарас Тополя.



"Антитіла" вирушають у тур Європою / Фото пресслужби

Першою країною, де можна буде відвідати виступи колективу, стане Польща. Артисти виступлять у таких містах:

18 жовтня – Ґданськ;

19 жовтня – Варшава;

20 жовтня – Глівіце;

21 жовтня – Вроцлав;

22 жовтня – Познань.

Придбати квитки можна тут.