Перебрав обов'язки матері: Чарльза III зазнімкували з легендарною червоною валізою

Король Чарльз III перебирає на себе обов'язки Єлизавети II. Його зазнімкували зі знаменитою червоною валізою, де переносять важливі документи.

Після смерті Єлизавети II її найстарший син Чарльз III автоматично став королем Британії та Сполученого Королівства. Тож він перебрав на себе всі обов'язки монарха.

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Чарльз III зазнімкований з червоною валізою

Букінгемський палац опублікував фото Чарльза III у його кабінеті. Він задумано перебирав документи у червоній валізі, яка лежала поруч на кріслі. У скриньку зазвичай кладуть документи, які має розглянути суверен.

Червона валізка містить документи від урядових міністрів Великої Британії та королівств, а також від представників Співдружності та інших країн,

– повідомив палац.



Чарльз ІІІ з червоною валізкою / Фото з твітера королівської сім'ї

Цю скриньку раніше отримувала Єлизавета II

Нагадаємо, Єлизавету II поховали 19 вересня. Нещодавно Букінгемський палац показав фото надгробного каменю з каплиці, де похована королева. На ньому вигравіювано чотири імені: короля Георга VI, королеви-матері Єлизавети, Єлизавети II та принца Філіпа

Упродовж 70 років королева Єлизавета II отримувала документи у червоній валізі. Вона розглядала папери зі скриньки у всі дні окрім вихідних та Різдва. Востаннє її сфотографували з валізою напередодні свят, коли монархиня перебувала у Сандрінгемі.



Єлизавета ІІ з валізою / Фото з твітера королівської сім'ї

Інші фото Єлизавети ІІ з валізою / Фото з твітера королівської сім'ї