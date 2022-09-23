Впродовж наступного тижня члени королівської сім'ї будуть зустрічаються з тими, хто брав участь у похороні Її Величності. Якщо принцеса Анна відвідала військово-морську базу в Портсмуті, то принц Вільям і Кейт Міддлтон залишилися у Віндзорі й зустрілися з волонтерами.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям вперше вийшли у світ після похорону Єлизавети ІІ

Принц і принцеса Уельські прийшли у Віндзорську ратушу, щоб особисто подякувати волонтерам і персоналу – бригаді швидкої допомоги, працівникам міської ради. Вони цілодобово допомагали з організацією траурної процесії.

Дякуємо всім тим, хто так невтомно працював, щоб гарантувати, що кожен, хто відвідав Віндзор протягом останніх двох тижнів, отримав благополучні та позитивні враження,

– прокоментували принц і принцеса Уельські в інстаграмі.

Принц і принцеса Уельські вперше вийшли у світ після похорону Єлизавети ІІ / Скриншот з відео

Образ Кейт Міддлтон у пальті від Dolce & Gabbana

Оскільки жалоба у королівській родині завершиться лише 27 вересня, то цілком передбачувано, що на людях принцеса Уельська знову з'явилася в чорному. Вона одягла двобортне пальто з золотистими ґудзиками та накладними кишенями від Dolce & Gabbana. У гардеробі Кейт Міддлтон воно з'явилося ще 2017 року, вона досить часто обирає його для публічних виходів.

Пальто принцеса Уельська поєднала з замшевими туфлями від люксового італійського бренду Gianvito Rossi. Особливу увагу варто звернути на її сережки. Невістка Єлизавети ІІ знову обрала перли, що є символом трауру в королівській сім'ї.