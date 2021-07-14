У мережі обговорюють публічну "сварку" Бібера з дружиною: співака звинувачують в аб'юзі – відео

Знамените подружжя Джастіна та Гейлі Біберів знає весь світ. Пара часто демонструє почуття у соцмережах та на публіці, втім, зафіксований момент на відео, де Бібер активно розмахує руками та нібито кричить на Гейлі, стрімко розлетівся мережею.

Сталось це 9 липня, коли Бібер разом з дружиною покидав нічний клуб у Лас-Вегасі, де перед цим виступав. У короткому відеоролику можна побачити, як Джастін емоційно говорить та жестикулює, поки Гейлі з ним поруч йде та слухає його репліки.

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Представники пари не коментують відеоролик, але його активно обговорюють в мережі.

Реакція мережі

Фанати зіркової пари розділились у коментарях на два табори – хтось не на жарт злякався за 24-річну Гейлі, яка, можливо, потерпає від аб'юзу чоловіка. Інші навпаки захищають Джастіна Бібера та пишуть, що він "був на емоціях та адреналіні" після свого виступу.

"Чому він кричить на свою дружину?!";

"Це вже вперше. Тому так, покажіть його погану сторону. Незалежно від того, що вона цього не заслуговує";

"Вони тримаються за руки так, що не схоже, щоб вони сперечалися. Я, чорт візьми, не тримала б свого чоловіка за руку, якби він на мене кричав!";

"Просто схоже, що він, можливо, на щось скаржився і злився";

"Мені він здається надутим, не злиться на неї, але хоч би що там було, у кожного своя думка".

"Він не кричав, і ми були свідками того, що сталося. Він був на адреналіні від виступу. Він не злився на Гейлі і не кричав на неї. Я ненавиджу те, що його завжди зображали поганим хлопцем, коли він таким не є";

"Його лице говорить, що він читає вірш, а не кричить. І якби він не був щасливий, повірте мені, він розлучився б";

"Я не знаю чоловіка і дружини, які час від часу не кричали б один на одного. Якщо ні, значить, ви не одружені дуже довго і медовий місяць все ще триває";

"Видаліть це відео, будь ласка! Хейтери скористаються цим по-іншому. Вони будуть використовувати це відео проти Джастіна, придумуючи брехню! Будь ласка, видаліть!!!"

"Навіщо вам це розміщувати, якщо воно вже стало вірусним в TikTok, і люди думають, що він кричав на Гейлі".

Що відомо про стосунки Гейлі та Джастіна Біберів?

Про роман закоханих стало відомо ще у 2015 році. Тоді стосунки зірок тривали всього кілька місяців, після чого норовливий співак почав зустрічатись з Селеною Гомес.

Несподівано Джастін Бібер вирішив припинити роман з артисткою та повернутись до Гейлі. Після розриву він підтримував Селену і щиро переживав через її госпіталізацію з нервовим зривом.

Після офіційних заручин Джастіна Бібера та Хейлі Болдвін артист придбав маєток в Канаді, а згодом пара одружилась.

Пара побралась у вересні 2018 року, а пишне весілля влаштувала рівно через рік у Каліфорнії. Перед цим співак довгий час боровся з депресією.