Сталось це 9 липня, коли Бібер разом з дружиною покидав нічний клуб у Лас-Вегасі, де перед цим виступав. У короткому відеоролику можна побачити, як Джастін емоційно говорить та жестикулює, поки Гейлі з ним поруч йде та слухає його репліки.
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Представники пари не коментують відеоролик, але його активно обговорюють в мережі.
Реакція мережі
Фанати зіркової пари розділились у коментарях на два табори – хтось не на жарт злякався за 24-річну Гейлі, яка, можливо, потерпає від аб'юзу чоловіка. Інші навпаки захищають Джастіна Бібера та пишуть, що він "був на емоціях та адреналіні" після свого виступу.
- "Чому він кричить на свою дружину?!";
- "Це вже вперше. Тому так, покажіть його погану сторону. Незалежно від того, що вона цього не заслуговує";
- "Вони тримаються за руки так, що не схоже, щоб вони сперечалися. Я, чорт візьми, не тримала б свого чоловіка за руку, якби він на мене кричав!";
- "Просто схоже, що він, можливо, на щось скаржився і злився";
- "Мені він здається надутим, не злиться на неї, але хоч би що там було, у кожного своя думка".
- "Він не кричав, і ми були свідками того, що сталося. Він був на адреналіні від виступу. Він не злився на Гейлі і не кричав на неї. Я ненавиджу те, що його завжди зображали поганим хлопцем, коли він таким не є";
- "Його лице говорить, що він читає вірш, а не кричить. І якби він не був щасливий, повірте мені, він розлучився б";
- "Я не знаю чоловіка і дружини, які час від часу не кричали б один на одного. Якщо ні, значить, ви не одружені дуже довго і медовий місяць все ще триває";
- "Видаліть це відео, будь ласка! Хейтери скористаються цим по-іншому. Вони будуть використовувати це відео проти Джастіна, придумуючи брехню! Будь ласка, видаліть!!!"
- "Навіщо вам це розміщувати, якщо воно вже стало вірусним в TikTok, і люди думають, що він кричав на Гейлі".
Що відомо про стосунки Гейлі та Джастіна Біберів?
Про роман закоханих стало відомо ще у 2015 році. Тоді стосунки зірок тривали всього кілька місяців, після чого норовливий співак почав зустрічатись з Селеною Гомес.
Несподівано Джастін Бібер вирішив припинити роман з артисткою та повернутись до Гейлі. Після розриву він підтримував Селену і щиро переживав через її госпіталізацію з нервовим зривом.
Після офіційних заручин Джастіна Бібера та Хейлі Болдвін артист придбав маєток в Канаді, а згодом пара одружилась.
Пара побралась у вересні 2018 року, а пишне весілля влаштувала рівно через рік у Каліфорнії. Перед цим співак довгий час боровся з депресією.