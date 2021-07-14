Случилось это 9 июля, когда Бибер вместе с женой покидал ночной клуб в Лас-Вегасе, где перед этим выступал. В коротком видеоролике можно увидеть, как Джастин эмоционально говорит и жестикулирует, пока Хейли с ним рядом идет и слушает его реплики.

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Представители пары не комментируют видеоролик, но его активно обсуждают в сети.

Реакция сети

Фанаты звездной пары разделились в комментариях на два лагеря – кто-то не на шутку испугался за 24-летнюю Хейли, которая, возможно, страдает от абьюза мужчины. Другие наоборот защищают Джастина Бибера и пишут, что он "был на эмоциях и адреналине" после своего выступления.

"Почему он кричит на свою жену?!";

"Это уже не впервые. Поэтому да, покажите его плохую сторону. Независимо от того, что она этого не заслуживает";

"Они держатся за руки, так что не похоже, чтобы они спорили. Я, черт возьми, не держала бы своего мужа за руку, если бы он на меня кричал!";

"Просто похоже, что он, возможно, на что-то жаловался и злился";

"Мне он кажется надутым, не злится на нее, но что бы там ни было, у каждого свое мнение".

"Он не кричал, и мы были свидетелями того, что произошло. Он был на адреналине от выступления. Он не злился на Хейли и не кричал на нее. Я ненавижу то, что его всегда изображали плохим парнем, когда он таковым не является";

"Его лицо говорит, что он читает стихотворение, а не кричит. И если бы он не был счастлив, поверьте мне, он расстался бы";

"Я не знаю мужа и жены, которые время от времени не кричали бы друг на друга. Если нет, значит, вы не женаты очень долго и медовый месяц все еще длится";

"Удалите это видео, пожалуйста! Хейтеры воспользуются этим по-другому. Они будут использовать это видео против Джастина, придумывая ложь! Пожалуйста, удалите!!!"

"Зачем вам это размещать, если оно уже стало вирусным в TikTok, и люди думают, что он кричал на Хейли".

Что известно об отношениях Хейли и Джастина Бибер?

О романе влюбленных стало известно еще в 2015 году. Тогда отношения звезд длились всего несколько месяцев, после чего строптивый певец начал встречаться с Селеной Гомес.

Неожиданно Джастин Бибер решил прекратить роман с артисткой и вернуться к Хейли. После разрыва он поддерживал Селену и искренне переживал из-за ее госпитализации с нервным срывом.

После официальной помолвки Джастина Бибера и Хейли Болдуин артист приобрел имение в Канаде, а позже пара поженилась.

Пара обручилась в сентябре 2018 года, а пышную свадьбу устроила ровно через год в Калифорнии. Перед этим певец долгое время боролся с депрессией.