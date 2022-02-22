Про складну операцію та реабілітацію 17-річна донька Костянтина Меладзе розповіла вперше. Лія зізналась, що переломний момент у її житті стався влітку 2021 року – вона пішла на МРТ, а опинилась у клініці в Німеччині.

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Донька Костянтина Меладзе про операцію

Дівчинка зізналась, що кульгала з 13 років, а минулоріч це помітив її зірковий батько й забив на сполох – відправив доньку на обстеження.

"Він не зрозумів, чому я так ходжу – лівим боком, обпираюсь об підлогу. Мене хилило постійно кудись. Казав: "Ліє, йди на МРТ", – пригадала учасниця "Голосу країни 12".

Результатів МРТ вона не бачила. Лія повірила батькам, що треба летіти до Німеччини, щоб усього-на-всього вправити суглоб. Тільки після важкої операції дівчина дізналась, що на стегні була пухлина, на щастя, доброякісна.

З'ясувалось, мені вирізали пухлину, але вона була доброякісна. Я дізналася про це, коли вже все було добре. У мене не було страху перед раком, усе обійшлось,

– заявила Лія Меладзе.

17-річна дівчина додала, що зараз почувається прекрасно й скоро летітиме до Німеччини "витягувати гвинти з ноги". Оптимізму їй не позичати.

Донька Костянтина Меладзе Лія / Скриншот з відео