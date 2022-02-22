О сложной операции и реабилитации 17-летняя дочь Константина Меладзе рассказала впервые. Лия призналась, что переломный момент в ее жизни произошел летом 2021 года – она пошла на МРТ, а оказалась в клинике в Германии.

К теме "Ожидала, что случится что-то плохое": как дочь Меладзе пережила развод родителей

Дочь Константина Меладзе об операции

Девочка призналась, что хромала с 13 лет, а в прошлом году это заметил ее звездный отец и забил тревогу – отправил дочь на обследование.

"Он не понял, почему я так хожу – левым боком, опираюсь об пол. Меня клонило постоянно куда-то. Говорил: "Лия, иди на МРТ", – вспомнила участница "Голоса страны 12".

Результатов МРТ она не видела. Лия поверила родителям, что нужно лететь в Германию, чтобы всего-навсего вправить сустав. Только после тяжелой операции девушка узнала, что на бедре была опухоль, к счастью, доброкачественная.

Выяснилось, мне вырезали опухоль, но она была доброкачественной. Я узнала об этом, когда уже все было хорошо. У меня не было страха перед раком, все обошлось,

– заявила Лия Меладзе.

17-летняя девушка добавила, что сейчас чувствует себя прекрасно и скоро лети в Германию "вытаскивать винты из ноги". Оптимизма ей не занимать.

Дочь Константина Меладзе Лия / Скриншот из видео