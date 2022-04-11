Alina Pash зі скандального Нацвідбору Євробачення-2022 – не ноунейм у Росії. Після 2014 року вона називала себе космополіткою (людиною світу) й писала колаборації з артистами з країни-агресорки. Зараз співачка про це шкодує.

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Alina Pash шкодує про колаборації з росіянами

Вранці 24 лютого дівчина раз і назавжди усвідомила, що треба йти геть від Москви, від усього російського. Ба більше, зірці прикро, що вона не збагнула цього раніше, до повномасштабної війни в Україні.

До 24 лютого в мене були колаборації з росіянами. Зі щирими намірами, що хоча б до молодого покоління можна буде достукатися, змінити їхню думку щодо України. Зараз я визнаю, тяжко, але визнаю, що це було наївно. Мені щиро прикро,

– заявила Alina Pash.

Тож тепер її місія зараз – "нести українське без якихось відхилень до когось ще".

Співачка зізналася, що розірвала всі зв'язки з Росією, навіть з родичами. Бо поки її батько служить у теробороні, ті й далі вірять у пропаганду з федеральних каналів.

"Десь тиждень тому обрубалися взагалі всі нитки з родичами. Коли навіть родичі не розуміють і кажуть: "У вас своя правда, а у нас своя". Я не витримала й сказала, що у нас більше нічого спільного немає, можете забути про існування якоїсь рідності між нами. Між нами величезна прірва", – розповіла Alina Pash.

Цікаво 8 років я розвивалась, – Alina Pash зі сльозами на очах вибачилась за себе "колишню"