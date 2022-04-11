Alina Pash из скандального Нацотбора Евровидения-2022 – не ноунейм в России. После 2014 года она называла себя космополитом (человеком мира) и писала коллаборации с артистами из страны-агрессорки. Сейчас певица об этом сожалеет.

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Alina Pash сожалеет о коллаборации с россиянами

Утром 24 февраля девушка раз и навсегда осознала, что надо уходить прочь от Москвы, от всего русского. Более того, звезде досадно, что она не поняла этого раньше, до полномасштабной войны в Украине.

До 24 февраля у меня были коллаборации с россиянами. С искренними намерениями, что хотя бы к молодому поколению можно будет достучаться, изменить их мнение относительно Украины. Сейчас я признаю тяжело, но признаю, что это было наивно. Мне искренне жаль,

– заявила Alina Pash.

Поэтому теперь ее миссия – "нести украинское без каких-либо отклонений к кому-то еще".

Певица призналась, что разорвала все связи с Россией, даже с родственниками. Потому что пока ее отец служит в терробороне , те продолжают верить в пропаганду по федеральным каналам.

"Где-то неделю назад обрубались вообще все нити с родственниками. Когда даже родственники не понимают и говорят: "У вас своя правда, а у нас своя". Я не выдержала и сказала, что у нас больше ничего общего нет, можете забыть о существовании какой-то родства между нами. Между нами огромная пропасть", – рассказала Alina Pash.