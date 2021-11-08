Відома українська співачка та головна героїня 2 сезону "Холостячки" Злата Огнєвіч активно веде сторінку в інстаграмі. Зараз за нею стежать 382 тисячі прихильників, однак зірка мріє про понад мільйон підписників.

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Злата Огнєвіч відповіла хейтерам

Щодня на знаменитість підписуються щораз більше прихильників. Злата вважає, що частково це залежить від її участі в романтичному шоу.

"Зараз жінкам дуже цікаво спостерігати за моїми стосунками, за якимись моментами у стосунках між чоловіком та жінкою", – розповіла Огнєвіч.

Виконавиця отримує безліч прихильних коментарів, але й багато негативних реакцій від користувачів мережі. Та Злата Огнєвіч не драматизує з цього приводу.

Я нормальна людина, мені наплювати, що ви там мені пишете брудне. Пишіть собі скільки завгодно. Моє життя прекрасне,

– відповіла співачка хейтерам.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму зірки

Зазначимо, нещодавно Злата Огнєвіч вкотре нарвалась на критику від користувачів мережі. Причиною цього став її відвертий танець перед чоловіками в одному з епізодів проєкту "Холостячка".

Та артистка не змовчала у відповідь. Вона опублікувала допис, в якому наголосила, що критика її танцю лиш показала "проблеми сучасного українського суспільства". Злата підкреслила, що негативні коментарі могли писати тільки закомплексовані дівчата, які забороняють собі відкриватися.