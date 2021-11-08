Известная украинская певица и главная героиня 2-го сезона "Холостячки" Злата Огневич активно ведет страницу в инстаграме. Сейчас за ней следят 382 тысячи поклонников, однако звезда мечтает о более миллиона подписчиков.

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Злата Огневич ответила хейтерам

Каждый день на знаменитость подписывается все больше поклонников. Злата считает, что отчасти это зависит от его участия в романтическом шоу.

"Сейчас женщинам очень интересно наблюдать за моими отношениями, за какими-то моментами в отношениях между мужчиной и женщиной", – рассказала Огневич.

Исполнительница получает множество хороших комментариев, но и много негативных реакций от пользователей сети. Но Злата Огневич не драматизирует по этому поводу.

Я нормальный человек, мне наплевать, что вы там мне пишете грязное. Пишите себе сколько угодно. Моя жизнь прекрасна,

– ответила певица хейтерам.



Злата Огневич / Фото из инстаграма звезды

Отметим, недавно Злата Огневич в очередной раз нарвалась на критику от пользователей сети. Причиной тому стал ее откровенный танец перед мужчинами в одном из эпизодов проекта "Холостячка".

Но артистка не смолчала в ответ. Она опубликовала сообщение, в котором подчеркнула, что критика ее танца только показала "проблемы современного украинского общества". Злата подчеркнула, что негативные комментарии могли писать только закомплексованные девушки, запрещающие себе открываться.