На проєкті "Холостячка" залишилось усього четверо чоловіків. У п'ятницю, 5 листопада, Злата Огнєвіч попрощалась з Олегом. Для емоційної церемонії на кіностудії в Одесі вона обрала сукню від українського бренду.

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Образ "Холостячки" на церемонії троянд

Учасників проєкту Злата Огнєвіч вразила виходом у насичено-червоній сукні довжини міді. Це асиметричне вбрання з розрізом до стегон, глибоким декольте і відкритою зоною декольте. Оголене плече додавало пікантності, а приталений силует підкреслював усі переваги стрункої фігури "Холостячки".

Яскраву вечірню сукню співачка доповнила гламурними босоніжками на підборах зі стразами. Довге волосся вона зібрала у вишукану зачіску, котру довершила шпильками з блискітками. На обличчі Злати Огнєвіч був виразний макіяж з чорними стрілками та матовою помадою.

Злата Огнєвіч на церемонії троянд / Фото з інстаграму "Холостячки"

Злата Огнєвіч з ведучим "Холостячки" / Фото з інстаграму Григорія Решетника

Чоловіки з "Холостячки" завалили головну героїню компліментами: