З гурту Real O Світлана Тарабарова йшла зі скандалом, адже вирішила розпочати сольну кар'єру на два роки раніше, ніж було прописано в контракті. У гьолз-бенді вона нібито пересиджувала кризу, а як тільки з'явилась можливість – відправилась у сольне плавання. Це розгнівило Наталію Могилевську, котра вивела 18-річну дівчину на велику сцену.

Читайте також Світлана Тарабарова показала, як раділа першому снігу з чоловіком і дітьми: миле відео

Після розвалу першого складу Real O продюсерка забороняла Тарабаровій працювати сольно, бо та наче порушила умови контракту. Однак співачка не стала розпалювати скандал у відповідь, уникаючи розмов про Могилевську. Лише зараз, через дев'ять років, вона зізналась, що конфлікт з екснаставницею став для неї уроком.

"Мені було боляче, мені було неприємно. Ми нібито розставалися в класних стосунках, а потім я отримала по голові. Це був мій досвід, мій урок, після якого я стала дорослішою", – зізналась Світлана Тарабарова.

Артистка нібито давно відпустила скандал з Могилевською і не тримає на неї зла. Ба більше, вона вдячна колишній продюсерці за те, що підібрала її на "Фабриці зірок" й провела в шоу-біз.

Я до Наталії Могилевської ставлюся з повагою. Вона вміє віддавати, і не тільки мені. Вона багато чого навчила,

– наголосила співачка.

Нагадаємо, сама Наталія Могилевська скаржилась, що на Real O та "ДіО.фільми" витратила "купу грошей, молодості, часу й уваги", тоді як підопічні не цінували її.

Натомість з ексучасницями гурту Real O у Світлани Тарабарової чудові стосунки. Їхня дружба зав'язалась 14 років тому й триває донині. Це справжня рідкість для шоу-бізнесу.

"Я пишаюсь, що мені вдалось зберегти класні стосунки з дівчатками. У нас дуже класна історія, ми навчились багатьох речей, будучи ще дітьми", – поділилась Світлана Тарабарова.

Світлана Тарабарова з ексучасницями гурту Real O / Фото з інстаграму співачки

До слова, восени Світлана Тарабарова вперше за 10 років зібралась з ексучасницями гурту Real O – Регіною Тодоренко, Ліною Міцукі та Оленою Кушніренко. Дівчата знялися в новому кліпі Тарабарової на пісню "Солодкі 16", зйомки якого відбувались у Стамбулі.