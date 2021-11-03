Далекого 2008 року випускниць "Фабрики зірок-2" під своє крило взяла музична продюсерка Наталія Могилевська. Вона зробила ставку на чотирьох найефектніших дівчат – Світлану Тарабарову, Регіну Тодоренко, Ліну Міцукі та Олену Кушніренко, відому як Виноградову. Усі вони увійшли до першого складу популярного гурту Real O.

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Після чотирьох років під опікою Могилевської першою сольну кар'єру розпочала Світлана Тарабарова, а слідом за нею – Регіна Тодоренко. На диво, усі дівчата пройшли випробування славою і залишились хорошими подругами.

Як з'ясувалось, після розпаду гурту Real O вони спілкувались одна з одною й зрідка зустрічались, однак вчотирьох не збирались аж 10 років! Днями зірки виправили ситуацію і провели день разом.

10 років минуло з часу нашої останньої зустрічі. Ми знаходили час на спілкування, але зустрічалися або вдвох, або втрьох, а от таким складом дійсно вперше за 10 років,

– поділилась Світлана Тарабарова.

Вона опублікувала рідкісні фото з Регіною Тодоренко, Ліною Міцукі та Оленою Кушніренко. На них дівчата позували у всій красі – у розкішних рожевих сукнях, з ідеальним макіяжем і вишуканими зачісками.

Так, уже в п'ятницю, 5 листопада, ексучасниці Real O здивують публіку чимось "дуже цікавим". Що саме це буде, Тарабарова наразі не розсекречує.

Світлана Тарабарова з ексучасницями гурту Real O / Фото з інстаграму співачки

Світлана Тарабарова з ексучасницями гурту Real O / Фото з інстаграму співачки

Фани співачки дуже тепло відреагували на своєрідне возз'єднання гурту Real O:

"Мамочки рідні, це ж Real O. Я аж просльозилась, треба пісні позгадувати";

"Відтоді ви стали ще красивіші";

"Досі пам'ятаю всі пісні напам'ять, ностальгія";

"Це найкращий склад Real O";

"Клас, дико скучила за всіма".

Нагадаємо, паралельно з Real O Наталія Могилевська створила чоловічий дует – "ДіО.фільм", до якого увійшли Володимир Дантес і Вадим Олійник. За словами продюсерки, її молоді підопічні весь час "конфліктували, шукали, де їх обманюють на гроші, де хочуть використати у своїх цілях". Так, вона розпустила колективи, бо "витратила на них купу грошей, молодості, часу й уваги".