Из группы Real O Светлана Тарабарова уходила со скандалом, ведь решила начать сольную карьеру на два года раньше, чем было прописано в контракте. В гелз-бэнде она якобы пересиживала кризис, а как только появилась возможность – отправилась в сольное плавание. Это разозлило Наталью Могилевскую, которая вывела 18-летнюю девушку на большую сцену.

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После развала первого состава Real O продюсер запрещала Тарабаровой работать сольно, так как та якобы нарушила условия контракта. Однако певица не стала разжигать скандал в ответ, избегая разговоров о Могилевской. Только сейчас, девять лет спустя, она призналась, что конфликт с экс-наставщицей стал для нее уроком.

"Мне было больно, мне было неприятно. Мы якобы расставались в классных отношениях, а потом я получила по голове. Это был мой опыт, мой урок, после которого я стала взрослее", – призналась Светлана Тарабарова.

Артистка вроде бы давно отпустила скандал с Могилевской и не держит на нее зла. Более того, она благодарна бывшему продюсеру за то, что подобрала ее на "Фабрике звезд" и провела в шоу-биз.

Я к Наталье Могилевской отношусь с уважением. Она умеет отдавать, и не только мне. Она многому научила,

– подчеркнула певица.

Напомним, сама Наталья Могилевская жаловалась, что на Real O и "ДиО.фильмы" потратила "кучу денег, молодости, времени и внимания", тогда как подопечные не ценили ее.

Вместе с тем с экс-участницами из группы Real O у Светланы Тарабаровой отличные отношения. Их дружба завязалась 14 лет назад и продолжается по сей день. Это настоящая редкость для шоу-бизнеса.

"Я горжусь, что мне удалось сохранить классные отношения с девочками. У нас очень классная история, мы научились многому, будучи еще детьми", – поделилась Светлана Тарабарова.

Светлана Тарабарова с экс-участницами группы Real O / Фото из инстаграма певицы

К слову, осенью Светлана Тарабарова впервые за 10 лет собралась с экс-участницами группы Real O – Региной Тодоренко, Линой Мицуки и Еленой Кушниренко. Девушки снялись в новом клипе Тарабаровой на песню "Сладкие 16", съемки которого проходили в Стамбуле.