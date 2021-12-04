У мене немає звички писати гидоту, – Злата Огнєвіч про хейт після фіналу "Холостячки"

Після фіналу "Холостячки" на головну героїню посипався шквал критики з боку глядачів. Злата Огнєвіч не стала мовчати й відповіла хейтерам, що не розуміє, для чого незнайомі люди пишуть її негативні коментарі.

Українська співачка та головна героїня "Холостячки-2" Злата Огнєвіч вирішила відповісти на всі закиди хейтерів. Користувачі мережі звинувачують зірку в нещирості й обурюються її вибором.

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Злата Огнєвіч відповіла на критику

Знаменитість поділилась, що проєкт "Холостячка" не тільки продемонстрував романтичну історію людських стосунків, але й оголив "найпотаємніші двері в душі суспільства". Вона підкреслила, що не буде переходити на образи в бік хейтерів.

Моє улюблене запитання: "Щоб що?". Ось всі ці коментарі (від абсолютно незнайомих людей) мене глибоко дивують. Наприклад, у мене немає звички писати гидоти незнайомим людям – для чого? Я люблю свою енергію спрямовувати в інший бік,

– написала Злата Огнєвіч.

"А Вам дякую, що знайшли для мене час, завелися, як треба, і випустили ракету в коментарях. Тільки ось у справжніх ракет, тих, що вгору і до світла – інше паливо. Все, що ви бачите в мені, це не моє, це ваше. Моє це те, що я бачу у вас", – підсумувала артистка.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

Злату Огнєвіч вже не вперше хейтять у коментарях під дописами. Вона й раніше "відбивалась" від нав'язливих користувачів:

У відповідь на критику її відвертого й чуттєвого танцю "Холостячка" опублікувала допис, де пояснила, що всі негативні коментарі, схоже, пишуть їй закомплексовані дівчата.

Після вильоту Андрія Хвєткєвича Злата Огнєвіч знову відповіла на обурливі слова. Вона наголосила, що робить вибір серцем.

Текст публікації Злати Огнєвіч

Унікальний проєкт "Холостячка", який, окрім романтичної історії, людських стосунків, ще й оголює найпотаємніші двері в душі суспільства.

Своєю чергою, я не переходитиму на образи у Ваш бік, тому що це зовсім нічого не дасть.

Моє улюблене запитання: "Щоб що?". Ось всі ці коментарі (від абсолютно незнайомих людей) мене глибоко дивують. Наприклад, у мене немає звички писати гидоти незнайомим людям – для чого? Я люблю свою енергію спрямовувати в інший бік. А Вам дякую, що знайшли для мене час, завелися, як треба, і випустили ракету в коментарях. Тільки ось у справжніх ракет, тих, що вгору і до світла – інше паливо.

Все, що ви бачите в мені, це не моє, це ваше. Моє це те, що я бачу у вас.