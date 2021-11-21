У 10 випуску "Холостячки" шоу покинув бізнесмен Андрій Хвєткєвіч. Вона вирішила відпустити чоловіка та не робити боляче йому і його мамі.

До теми Мені наплювати, що ви пишете, – "Холостячка" Злата Огнєвіч різко відповіла хейтерам

Більшість глядачів не надто прихильно сприйняли такий вибір Злати Огнєвіч:

"Не того Андрія вигнала";

"Це сумно, мене так зворушили сльози Андрія";

"Я в шоці, чому Задворного лишають? Ясно, що виграє Макс, але сьогодні мав піти не той Андрій... Чекаємо ще Рому в фіналі";

"Як жаль, був найкращим за всі сезони";

"Як можна було лишити Задворного і Тарапату? А вигнати Андрія";

"Найбільш достойний пішов. Не хочу далі дивитися".

Злата Огнєвіч про свій вибір

"Холостячка" вважає, що думки глядачів спираються лише на їхні вподобання. Злата підкреслила, що обирає чоловіків не за їхні гроші чи статус.

Розумію, що багато хто з вас уже обрав мені чоловіка, свого фаворита. І не згодні з моїми рішеннями під час церемонії троянд. На проєкті "Холостячка" я обираю чоловіка не через його багатство чи досягнення,

– наголосила зірка.

"Я обираю серцем і тим, наскільки близько ми стикаємося душами. А ви знаєте, що серце, що любить, готове на все", – підсумувала Огнєвіч.



Злата Огнєвіч відповіла фанам / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, що Злата Огнєвіч дуже прихильно ставиться до колишнього учасника проєкту. Вона прокоментувала його допис про вихід з шоу і засипала чоловіка компліментами. Зірка подякувала за побачення та спілкування.