У мене дитина, хочу, щоб вона жила, – Ірина Білик зізналася, чи повернеться до Києва

З маєтку під Києвом Ірина Білик виїхала 24 лютого, у перший день війни. Зараз вона за кордоном і в Україну не поспішає. Усе тому, що хвилюється за сина Табріза, якому лише 6 років.

Українські зірки одне за одним повертаються до Києва – хто з-за кордону, хто з Заходу країни. Однак Ірина Білик так не ризикує, вона хоче дочекатися, коли закінчаться всі бомбардування.

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Ірина Білик про повернення до Києва

Поки йдуть бомбардування, я не хочу їхати додому. Мені таким жахом видався перший день, і я боюся знову тікати! Дочекаюся закінчення війни, адже в мене маленька дитина, і я хочу, щоб вона жила,

– зізналася Ірина Білик.

Однак співачка вже вигадала, чим займеться після повернення до Києва.

"Я відразу ж повернуся додому, у відбудований будинок, там ще багато чого потрібно зробити, щоб можна було жити. А потім я зателефоную всім своїм подружкам, які зараз перебувають у Києві, в Одесі чи за кордоном. Хочу, щоб вони приїхали до мене в гості", – зізналася артистка.

Ірина Білик про плани після перемоги

у будинок Ірини Білик вдерлися російські окупанти . Там вони жили, їли, плавали в басейні й перевернули його з ніг на голову.

Ірина Білик мріє, що привітає українців з перемогою на Майдані Незалежності – заспіває там з іменитими колегами: "Щоб усі співали пісні та раділи одне одному". Далі вона хоче поїхати в тур, який не вдалося завершити в лютому.

"Я дуже хочу, щоб коли закінчиться цей жах, у мене все ж таки відбулися концерти у відбудованих містах – і в Миколаєві, і в Херсоні. Я буду намагатися запросити тих, хто воював і прийде відпочити серцем", – поділилася співачка.

Зауважимо, днями до Києва повернулися кілька зіркових сімей: