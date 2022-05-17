У мене дитина, хочу, щоб вона жила, – Ірина Білик зізналася, чи повернеться до Києва
Джерело:"Зірковий шлях"
З маєтку під Києвом Ірина Білик виїхала 24 лютого, у перший день війни. Зараз вона за кордоном і в Україну не поспішає. Усе тому, що хвилюється за сина Табріза, якому лише 6 років.
Українські зірки одне за одним повертаються до Києва – хто з-за кордону, хто з Заходу країни. Однак Ірина Білик так не ризикує, вона хоче дочекатися, коли закінчаться всі бомбардування.
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Ірина Білик про повернення до Києва
Поки йдуть бомбардування, я не хочу їхати додому. Мені таким жахом видався перший день, і я боюся знову тікати! Дочекаюся закінчення війни, адже в мене маленька дитина, і я хочу, щоб вона жила,
– зізналася Ірина Білик.
Однак співачка вже вигадала, чим займеться після повернення до Києва.
"Я відразу ж повернуся додому, у відбудований будинок, там ще багато чого потрібно зробити, щоб можна було жити. А потім я зателефоную всім своїм подружкам, які зараз перебувають у Києві, в Одесі чи за кордоном. Хочу, щоб вони приїхали до мене в гості", – зізналася артистка.Нагадаємо, у будинок Ірини Білик вдерлися російські окупанти. Там вони жили, їли, плавали в басейні й перевернули його з ніг на голову.
Ірина Білик про плани після перемоги
Ірина Білик мріє, що привітає українців з перемогою на Майдані Незалежності – заспіває там з іменитими колегами: "Щоб усі співали пісні та раділи одне одному". Далі вона хоче поїхати в тур, який не вдалося завершити в лютому.
"Я дуже хочу, щоб коли закінчиться цей жах, у мене все ж таки відбулися концерти у відбудованих містах – і в Миколаєві, і в Херсоні. Я буду намагатися запросити тих, хто воював і прийде відпочити серцем", – поділилася співачка.
Зауважимо, днями до Києва повернулися кілька зіркових сімей:
- співачка Світлана Тарабарова з чоловіком і двома маленькими дітьми – сином Іваном і донькою Марійкою. До цього вони більш як два місяці жили в Івано-Франківську;
- блогерка Даша Квіткова, яка довгий час залишалася під Києвом, а в середині березня виїхала в Тернопіль. Її чоловік Нікіта Добринін повернувся додому ще на початку квітня, адже служить у теробороні.