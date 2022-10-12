Діставайте вила, – MELOVIN виступив за одностатеві шлюби й розповів про військових ЛГБТ

Український артист MELOVIN виступив за легалізацію одностатевих шлюбів. Він розповів про військового, якого не пускають до хлопця в реанімації.

Український співак MELOVIN зізнався про нетрадиційну орієнтацію ще минулого року. Відтоді він активно підтримує ЛГБТ-спільноту.

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MELOVIN розповів про військових ЛГБТ

Днями виконавець опублікував скриншот з поста бойової медикині Аліси Сарнатської. Вона розповіла про проблеми військових, що належать до ЛГБТ-спільноти. Аліса написала про військового, якого не пускають до хлопця в реанімацію, а також загиблу медикиню, жінка якої може залишитися без дитини.

Мого друга військового не пускають до його хлопця в реанімацію, тому що вони не родичі. Загинула військова медичка й у її дружини можуть забрати семирічну дочку, адже за документами – це чужа дитина. Разом із сотнями тисяч людей я чекаю на закон про одностатеві шлюби,

– поділилась Аліса.



Проблеми військових ЛГБТ / Фото з інстаграму співака

MELOVIN закликав легалізувати одностатеві шлюби

Співак підтримав військових ЛГБТ та звернувся до президента Зеленського з проханням легалізувати одностатеві шлюби. Він підкреслив, що це на часі.

Не на часі? Дай Всесвіт та Боже розуму! Розумію, що це довгий процес! Але я стояв і буду стояти поруч свободи людей та народу! Бо свобода – це Україна! Це моя держава, і я всередині усіх процесів! Давайте, запалюйте вогнище та діставайте свої вила!

– написав MELOVIN

"Продовжуйте мені завалювали дірект! Ви пахнете червоною площею! Ви! Радикальні пабліки типу "околофутболу". Продовжуйте паплюжити свій рід та бажати мені смерті! Чекаю на кожного! В мене яйця більші, аніж у вас! За свободу та щастя народу і вмерти не страшно! Пане Зеленський, президенте, вільної та незалежної країни! Пора! На часі!" – додав артист.

Як ще MELOVIN виступав на підтримку ЛГБТ

У травні співак долучився до благодійного телемарафону Save Ukraine — #StopWar. Він виконав пісню "Не зволікай", після чого підняв прапор ЛГБТ.

MELOVIN публічно розсварився з Іриною Федишин після її заяв про "гріхи" ЛГБТ-спільноти. Він не лише наголошував на свободі України у всіх сферах, але й нарив "грішки" самої співачки.