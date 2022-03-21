Одесит MELOVIN до наступу російських військ мешкав у столиці. Хлопець не спав цілу ніч і почув перші злощасні вибухи. Після цього музикант вирішив переїхати у більш безпечне місце – Львівську область, де зараз він допомагає волонтерством.

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У новому інтерв'ю MELOVIN зізнався, що у своїх 24 роки він досі не може повірити, у те, що зараз відбувається у нашій цивілізованій державі. Артист наголосив, що бажає надати ситуації всесвітнього розголосу, адже ця війна може призвести до колапсу світового масштабу.



MELOVIN розповів, як втратив близьких за час війни / Скриншот з відео

Співак також розповів, що намагається якнайбільше допомогти жителям України й робить для цього усе, що в його силах. Всі фан-сторінки MELOVIN перетворили у координаційні центри, де "меловінатори" допомагають сім'ям, жінкам з дітьми перебратись у більш безпечні місця України. Хлопець поділився, що сам втратив двох дорогих людей, тож хоче допомогти зберегти життя іншим.

Кожен українець, який сидить у безпеці, розуміє, що він у безпеці лише зараз й ніхто не знає, що може статися завтра. У мене є дві особи, яких я втратив під час війни. Мені хочеться зробити все, що можу. Війна – це не лише тримати зброю в руках, це не лише передова,

– сказав співак.

MELOVIN дав нове інтерв'ю: дивіться відео онлайн

Додамо, що нещодавно MELOVIN випустив нову патріотичну пісню з назвою "Не зволікай". Куплети композиції співак написав ще у 2016 році.