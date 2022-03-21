Одессит MELOVIN до наступления российских войск проживал в столице. Парень бодрствовал всю ночь и услышал первые злосчастные взрывы. После этого музыкант решил переехать в более безопасное место – Львовскую область, где он помогает волонтерством.

К слову Лидер группы "Антитела" обратился к украинцам с передовой: "Работаем каждый на своем месте "

В новом интервью MELOVIN признался, что в свои 24 года он до сих пор не может поверить в то, что сейчас происходит в нашем цивилизованном государстве. Артист подчеркнул, что желает придать ситуацию всемирной огласке, ведь эта война может привести к коллапсу мирового масштаба.



MELOVIN рассказал, как потерял близких за время войны / Скриншот с видео

Певец также рассказал, что пытается как можно больше помочь жителям Украины и делает для этого все, что в его силах. Все фан-страницы MELOVIN превратили в координационные центры, где "меловинаторы" помогают семьям, женщинам с детьми перебраться в более безопасные места Украины. Парень поделился, что сам потерял двух дорогих людей и хочет помочь сохранить жизнь другим.

Каждый сидящий в безопасности украинец понимает, что он в безопасности только сейчас и никто не знает, что может произойти завтра. У меня есть два человека, которых я потерял во время войны. Мне хочется сделать все, что я могу. Война – это не только держать оружие в руках, это не только передовая,

– сказал певец.

MELOVIN дал новое интервью: смотрите видео онлайн