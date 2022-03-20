В інтерв'ю для 24 каналу Тарас Тополя наголосив, що кожен повинен робити все що може задля збереження країни. Хтось – воює і волонтерить, а хтось – працює та утримує економіку.

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Я хочу звернутися до всіх міст, які не окуповані, а їх, на щастя, переважна більшість. До всіх громадян, які живі та здорові. Навіть якщо ви втекли зі своїх домівок або якщо ви вдома, виходьте на роботу, починайте працювати, займайтеся діяльністю, якимось рутинними справами. Це допомагає,

– каже виконавець.

Лідер гурту "Антитіла" переконаний, що у час війни для України дуже важливо запустити економіку. Це буде вклад кожного українця, його підтримка і допомога. Тим більше, коли президент ухвалив закон, який дозволяє у легкий спосіб почати економічну діяльність, почати або продовжити підприємницьку діяльність.

"Тримаймося разом! Кожен на своєму місці працюймо заради нашої спільної перемоги! Слава Україні!" – підсумував артист.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн