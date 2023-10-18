Неочікувана відповідь: MELOVIN зізнався, на що витрачає найбільше грошей

Український артист MELOVIN заробляє гроші своїм співом. Проте витрачати співак теж вміє. Виявляється, чи не найбільші суми, крім донатів на ЗСУ, він тратить на парфуми.

Основний заробіток артиста зараз – концерти та різні виступи. Нещодавно MELOVIN вперше за рік презентував нову пісню.

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На що MELOVIN витрачає найбільше грошей

Артист зізнався, що постійно донатить на ЗСУ. За його словами, щотижня він скидає якусь пристойну суму на потреби військових.

Але чи не найбільше MELOVIN витрачає на парфуми.

Я ними просто обливаюся, тому вони швидко закінчуються. Один парфум може коштувати 5 – 7 тисяч гривень за 100 мілілітрів. Одного флакону вистачає на 2 місяці,

– заявив артист.

Виявляється, найулюбленіші парфуми MELOVIN – Stephane Humbert Lucas 777 та Black Jean Stone.

Найдивніша вимога в райдері

Співак зізнався, що серед пунктів у його райдері (список вимог артиста – 24 Канал) – портрет Сальвадора Далі в гримерці. Звісно, він буде виступати і без цього, але йому подобається мати портрет митця.

"Це така "хотілка" для творчої людини. Мені вперше портрет Лалі принесли на Lesia Grand Fest, тоді концерт був неймовірний", – пригадав MELOVIN.

Дивіться повне інтерв'ю з MELOVIN: відео

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