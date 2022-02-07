MELOVIN прийшов на світський захід зі своєю епатажною дівчиною: з ким зустрічається співак

24-річний співак MELOVIN більше не самотній, він знайшов своє кохання. Кілька тижнів тому бісексуал почав зустрічається з партнеркою по "Танцях з зірками" Лізою Русіною, з якою йому приписували роман.

Удвох вони прийшли на світську вечірку з нагоди старту 12 сезону "Голосу країни". MELOVIN і Ліза Русіна ніжно обіймались на очах у зіркового бомонду, а Катерині Осадчій розповіли, що стали парою нещодавно.

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Як MELOVIN почав зустрічатися з Лізою Русіною

Їхній роман закрутився у січні, після відпочинку Лізи на Шрі-Ланці. Виявляється, путівку на райський острів дівчині подарував саме MELOVIN. Так, вона першою зізналась у своїх почуттях, щоправда, в смс-ці.

Все почалося з повідомлень, коли ти пишеш: "Ти така класна, добра, все окей". Заспокоюєш її. Потім вона пише: "Я тебе люблю". І я такий, що зараз коїться,

– поділився співак.

MELOVIN про стосунки та інтим з Лізою Русіною

що на Шрі-Ланці Ліза Русіна святкувала свій день народження. MELOVIN привітав її публічно , а через персонал готелю передав тістечко з написом Happy Birthday Ms Rusina – "З днем ​​народження, пані Русіна".

З інстаграму зірок видно, що вони багато часу проводять разом. MELOVIN запевняє, що з Лізою у них все серйозно. Він не фанат "відкритих стосунків", тож інтрижки на стороні – для нього табу.

Якщо мені подобається людина, я з нею до кінця, наскільки це можливо,

– завив артист Осадчій.

Цікаво, що Лізу Русіну аж ніяк не бентежить бісексуальність коханого. Вона "не проти експериментів", але знає, що MELOVIN шаленіє від неї та від її тіла. Так, 24-річний співак на всю країну натякнув на інтимну близькість з танцівницею, платонічна любов – це не про них.

"Мені здається, коли є платонічна любов, то тебе не надихає тіло людини. А тіло Лізи мене дуже надихає, і не тільки", – інтригуюче додав MELOVIN.

MELOVIN з Лізою Русіною / Фото з інстаграму співака

Що відомо про попередні стосунки MELOVIN