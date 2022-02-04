Мексика, Африка, Франція: де українські зірки відпочивали взимку

Більшість українських зірок взимку надають перевагу відпочинку в теплих країнах. Та є й любителі зимових відпусток. Хто де відпочивав цієї зими і що цікаво в цих місцях – дізнавайтеся далі.

24 канал зібрав найпопулярніші місця для відпустки серед зірок, які вони обирали цієї зими. Що можна побачити в цих країнах – розповідаємо далі.

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Мексика

Юкатан. Цей півострів є однією з найкрасивіших і найпопулярніших пам'яток Мексики з цікавою геологією та унікальною береговою лінією. Також півострів є стародавнім центром цивілізації майя.

Цей півострів є однією з найкрасивіших і найпопулярніших пам'яток Мексики з цікавою геологією та унікальною береговою лінією. Також півострів є стародавнім центром цивілізації майя. Чичен-Іца. Ці великі піраміди є Всесвітнім надбанням ЮНЕСКО. Вони також дісталися Мексиці від майя.

Ці великі піраміди є Всесвітнім надбанням ЮНЕСКО. Вони також дісталися Мексиці від майя. Пуерто-Вальярта. Цей курорт приваблює мандрівників піщаними пляжами, ресторанами, магазинами та надзвичайно красивою архітектурою.

Цей курорт приваблює мандрівників піщаними пляжами, ресторанами, магазинами та надзвичайно красивою архітектурою. Буфадора. Люди з різних куточків планети приїжджають в Мексику, щоб побачити цю печеру на рівні моря. Вона створює коливання води, які можна порівняти з виверженням гейзера.

Люди з різних куточків планети приїжджають в Мексику, щоб побачити цю печеру на рівні моря. Вона створює коливання води, які можна порівняти з виверженням гейзера. Хорстейл (Хвіст коня). Це водоспади, які приголомшують туристів своєю красою. До цих місць можна дістатися лише пішки, тому мандрівники, які планують побувати там, зазвичай, бронюють готелі неподалік, щоб було комфортно.

Настя Каменських і Потап, Надя Дорофєєва і Володимир Дантес, Сергій Притула, Влад Яма, Анна Неплях

Мексиканські канікули українських знаменитостей / Фото з інстаграмів зірок

Африка

Національний парк Амбоселі. Це один з найстаріших заповідників в Африці, природна пам'ятка Кенії. Просто неймовірне місце для сафарі, де можна побачити чимало тварин.

Це один з найстаріших заповідників в Африці, природна пам'ятка Кенії. Просто неймовірне місце для сафарі, де можна побачити чимало тварин. Готель з жирафами Giraffe Manor. Це шотландський мисливський будиночок, який гармонійно поєднався з африканським пейзажем. Кожен номер в цьому готелі має власну назву та унікальний інтер'єр. Усі відвідувачі готелю мають змогу спілкуватися з жирафами на території або ж з вікон. Мешканцям дають мішечки зі спеціальним кормом, а жирафи тягнуть шиї через віконні рами, щоб поласувати смачненьким. У середньому за таке задоволення потрібно буде заплатити приблизно 2 тисячі доларів за добу.

Це шотландський мисливський будиночок, який гармонійно поєднався з африканським пейзажем. Кожен номер в цьому готелі має власну назву та унікальний інтер'єр. Усі відвідувачі готелю мають змогу спілкуватися з жирафами на території або ж з вікон. Мешканцям дають мішечки зі спеціальним кормом, а жирафи тягнуть шиї через віконні рами, щоб поласувати смачненьким. У середньому за таке задоволення потрібно буде заплатити приблизно 2 тисячі доларів за добу. Стоун-Таун. Це історичний центр острова Занзібар, який записаний в список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Здебільшого туристи приїжджають туди, щоб прогулятися центром і відвідати декілька красивих місць.

Це історичний центр острова Занзібар, який записаний в список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Здебільшого туристи приїжджають туди, щоб прогулятися центром і відвідати декілька красивих місць. Будинок Фредді Мерк'юрі. Легендарний соліст гурту Queen деякий час жив у Стоун-Тауні. Зараз його будинок є одним з найпопулярніших місць міста. Побувати в будинку всесвітньо відомого музиканта може кожен охочий.

Легендарний соліст гурту Queen деякий час жив у Стоун-Тауні. Зараз його будинок є одним з найпопулярніших місць міста. Побувати в будинку всесвітньо відомого музиканта може кожен охочий. Острів-в'язниця. Екскурсія туди є однією з найцікавіших, які пропонують на Занзібарі. Колись там була в'язниця суворого режиму. Тюремні будови на острові збереглися до сьогодні.

Злата Огнєвіч, Іванна Онуфрійчук, Тарас Цимбалюк

Українські зірки провели відпустку в Африці / Фото з інстаграмів зірок

Франція

Куршавель. Це один з найпрестижніших гірськолижних курортів світу, що розташований у Французьких Альпах. Він приваблює лижників, адже має величезний вибір трас і непідготовлених цілинних спусків. Навіть під час найдовшої відпустки можна щоразу спускатися по нових схилах, не повторюючи маршрут.

Це один з найпрестижніших гірськолижних курортів світу, що розташований у Французьких Альпах. Він приваблює лижників, адже має величезний вибір трас і непідготовлених цілинних спусків. Навіть під час найдовшої відпустки можна щоразу спускатися по нових схилах, не повторюючи маршрут. Кольмар. Це містечко з "пряниковими" будиночками та системою каналів. Саме в цьому місті була створена Статуя Свободи, яку згодом відтворили в США.

Це містечко з "пряниковими" будиночками та системою каналів. Саме в цьому місті була створена Статуя Свободи, яку згодом відтворили в США. Мон Блан. На схилах цієї гори розташований альпійський курорт Шамоні. У зимову пору року це місце приваблює любителів лиж з різних куточків світу.

На схилах цієї гори розташований альпійський курорт Шамоні. У зимову пору року це місце приваблює любителів лиж з різних куточків світу. Каркассон. Це мальовниче місто розташоване на пагорбі, схили якого незаселені. Кам'яні будинки тісно обгорнуті подвійним кільцем мурів з багатьма баштами.

Володимир Остапчук і Христина Горняк, Іванна Онуфрійчук, Катерина Кухар та Олександр Стоянов

Зірки, які відпочивали взимку у Франції / Фото з інстаграмів зірок

Пляжний відпочинок

Багато знаменитостей надають перевагу відпочинку на березі моря чи океану. Вони полюбляють ніжитися на сонечку та наповнюватися енергією після насичених робочих днів.