Поки колеги артистки були за кордоном, вона активно працювала. А тепер відправилася до моря, щоб надихнутися та провести час із сім'єю. Співачка взяла з собою декілька аутфітів, які поступово показує шанувальникам.

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Пляжний look Джамали

Виконавиця оприлюднила серію фото, які зробила на пляжі. Артистка позувала на камеру в чорному лляному костюмі. Вбрання було на тонких бретелях, тому чудово підійшло для засмаги. Такий look зірка поєднала з легким чорним взуттям.

На знаменитості цього разу було багато аксесуарів: стильний солом'яний капелюх, намиста, сонцезахисні окуляри, сережки. Волосся Джамала вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику, відпочивала від макіяжу. Також у руках Джамали була красива бірюзова чашечка кави.

Люблю "літо" за каву з присмаком моря і за всякі маленькі прикраси, яких в мене багато. Беру всі,

– з усмішкою написала артистка під фото.

Джамала в Єгипті / Фото з інстаграму співачки

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