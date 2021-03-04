Ми і так вже багато втратили, – Меган Маркл про реакцію Букінгему на її інтерв'ю з Опрою

Скандальна розмова принца Гаррі та Меган Маркл з телеведучою Опрою Вінфрі буде оприлюднена вже 7 березня у США. Наразі телеканал CBS лише підігріває цікавіть до інтерв'ю відеотизера, в останньому з яких Меган зізналась, що не боїться реакції Букінгемського палацу і щось через це втратити, оскільки "вже і так було багато втрачено".

У новому тизері до інтерв'ю, опублікованому 3 березня, Опра запитала, як почуває себе Меган, коли подумає, що її правду сьогодні почують у Букінгемському палаці. На це Меган Маркл інтригуюче заявила, що вони не збираються мовчати після того, як у Лондоні її та чоловіка принца Гаррі весь час "оббріхували".

До слова Меган Маркл і принца Гаррі вперше побачили у Лос-Анджелесі після тизеру інтерв'ю з Вінфрі

Я не знаю, як вони могли очікувати, що після всього цього ми все ще будемо просто мовчати, якщо Корона відіграє активну роль в увічненні брехні про нас. І якщо це пов'язано з ризиком багато втратити, то ми і так вже багато втратили,

– наголосила Меган Маркл.

Меган Маркл про Букінгем: дивитись відео онлайн

Що далі відбулось у розмові з Опрою – дізнаємось вже 7 березня, а поки Букінгем напружено чекає, що ж різкого заявить онук Єлизавети II принц Гаррі та його дружина Меган. Варто додати, що інтерв'ю також вийде на тлі чергового скандалу, коли Меган звинуватили співпробітники палацу у начебто цькуванні. Меган заперечила це і назвала відверти наклепом, а в Букінгемі заявили, що обов'язково проведуть розслідування.

Про що йшлось у двох перших тизерах до інтерв'ю з Опрою:

в одному з них Опра запитала Меган: "Ти мовчала або тебе змучили мовчати?", а згодом додала, що деталі інтерв'ю шокують усіх глядачів;

в іншому принц Гаррі додав, що переїхав у США, бо боявся, що з його дружиною повториться історія як з принцесою Діаною – його матір загинула в автокатастрофі через переслідування журналістів.

Принц Гаррі та Меган Маркл у відеороликах виглядають дуже збентеженими та доволі сумними, тому варто очікувати, що інтерв'ю буде особливо гострим.