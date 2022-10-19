Меган Маркл порушила мовчання і розповіла, як оплакувала смерть Єлизавети II

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл дала велике інтерв'ю виданню Variety, втретє поспілкувавшись з журналістами після зняття своїх королівських обов'язків. Вона поділилась, що відбувалось у дні смерті королеви поза камерами ЗМІ.

Вдруге за 2 роки Меган Маркл прилетіла у Велику Британію саме в той час, коли померла Єлизавета II. Разом з чоловіком вони мали кілька світських заходів, але їх обірвала трагічна звістка 8 вересня. Принц Гаррі без своєї дружини (таким нібито було прохання його батька Чарльза) прибув у Шотландію, де спочила королева, через кілька годин після її смерті. Фактично, він не встиг з нею попрощатись.

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За словами Меган Маркл, поки весь світ оплакував смерть королеви, вона відчувала велику любов та підтримку від людей-прихильників королівської сім'ї.

Я дуже вдячна за те, що змогла бути поряд із чоловіком, щоби підтримати його, особливо в той час. Що чудово, то це дивитися на спадщину, яку його бабуся змогла залишити на багатьох фронтах. Звичайно, з погляду жіночого лідерства, вона найяскравіший приклад того, як це виглядає. Я відчуваю глибоку подяку за можливість провести з нею час та познайомитись з нею. Це був складний час, але мій чоловік завжди оптиміст сказав: "Тепер вона возз'єдналася зі своїм чоловіком",

– наголосила Меган Маркл.

Вона додала, що неодноразово згадувала про свої перші офіційні заручини з принцом і наскільки особливою була зустріч з Її Величністю. Вона почувається щасливою, що знала її і що мала теплі стосунки з "матріархом сім'ї".



Принц Гаррі з Меган Маркл та Єлизавета II / Фото Getty Images

Як Меган Маркл пережила втрату королеви

На питання, що змінилось після смерті монарха, то Меган каже, що "у важливі моменти життя ми отримуємо багато перспектив", тому ми самі вирішуємо, на що варто далі зосередити свою енергію.

"Прямо зараз ми сповнені енергії та наснажені всім тим, чого ми прагнули. Ми також зосереджені на нашому фонді. Більшість нашої роботи включає благодійний простір", – додала дружина Гаррі.