Второй раз за 2 года Меган Маркл прилетела в Великобританию именно в то время, когда умерла Елизавета II. Вместе с мужем у них было несколько светских мероприятий, но их оборвало трагическое известие 8 сентября. Принц Гарри без своей жены (таким якобы была просьба его отца Чарльза) прибыл в Шотландию, где умерла королева, через несколько часов после ее смерти. Фактически он не успел с ней попрощаться.

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По словам Меган Маркл, пока весь мир оплакивал смерть королевы, она испытывала большую любовь и поддержку от людей-сторонников королевской семьи.

Я очень благодарна за то, что смогла быть рядом с мужем, чтобы поддержать его, особенно в то время. Что замечательно, так это смотреть на наследство, которое его бабушка смогла оставить на многих фронтах. Конечно, с точки зрения женского лидерства, она самый яркий пример того, как это выглядит. Я чувствую благодарность за возможность провести с ней время и познакомиться с ней. Это было сложное время, но мой муж всегда оптимист сказал: "Теперь она воссоединилась со своим мужем",

– подчеркнула Меган Маркл.

Она добавила, что неоднократно упоминала о своей первой официальной помолвке с принцом и насколько особенной была встреча с Ее Величеством. Она чувствует себя счастливой, что знала ее и что имела теплые отношения с "матриархом семьи".



Принц Гарри из Меган Маркл и Елизавета II / Фото Getty Images

Как Меган Маркл пережила потерю королевы

На вопрос, что изменилось после смерти монарха, Меган говорит, что "в важные моменты жизни мы получаем много перспектив", поэтому мы сами решаем, на что следует дальше сосредоточить свою энергию.

"Прямо сейчас мы полны энергии и насладились всем тем, к чему мы стремились. Мы также сосредоточены на нашем фонде. Большинство нашей работы включает благотворительное пространство", – добавила супруга Гарри.