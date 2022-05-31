Меган Маркл і принц Гаррі їдуть до Лондона: королева Єлизавета II вперше побачить правнучку

Перший день народження спадкоємиці королівського престолу буде особливим. Його організують поряд з Віндзорським замком, де мешкає Її Величність.

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Меган Маркл і принц Гаррі приїдуть до Лондона

У червні королева Єлизавета II святкуватиме не лише платиновий ювілей правління, а й очікує на важливу зустріч з онукою, яку ще не мала нагоди побачити. Також вона зустрінеться з онуком Арчі, який вже 2 роки живе з батьками в Сполучених Штатах Америки.

За інформацією ЗМІ, день народження маленької Лілібет святкуватимуть у Фрогмор-котеджі, що розташований біля Віндзорського замку. У цьому котеджі до виходу з монаршої родини жили Меган Маркл і принц Гаррі. Однак цього разу подружжя з дітьми планує зупинитися в готелі, а не в колишній резиденції.

Ймовірно, королева пропустить кінні перегони, які заплановані в день народження онуки. Це буде лише втретє за всю історію її правління. До цього Її Величність пропускала перемоги в 1956 році, коли була з державним візитом у Швеції, та в 1984 році, коли їздила у Францію.

Зазначимо, наприкінці травня батька Меган Маркл госпіталізували після інсульту. Тоді 77-річний Том Маркл перебував в одній з лікарень Каліфорнії, де проходив обстеження. Після цього випадку ЗМІ повідомляли, що принц Гаррі відмовиться від поїздки в Лондон, яка була запланована з нагоди платинового ювілею правління бабусі. Та, схоже, що принц вирішив не змінювати плани та разом з сім'єю відправиться провідати Єлизавету II.

Після виходу з королівської сім'ї у 2020 році принц Гаррі та Меган Маркл удвох були у Великій Британії лише раз. У квітні 2022 року вони зустрічалися з Єлизаветою II перед поїздкою в Нідерланди на "Ігри нескорених".