Дружина короля Георга VI та матір Єлизавети II – Єлизавета Боуз-Лайон померла ще у 2002 році. Втім, вона залишила чималі кошти своїм нащадкам. Щодо двох претендентів на трон короля, то Гаррі отримав більший спадок. Чому так – читайте далі.

Маму Єлизавети II у народі досі називаються "королевою-мати". Ще за життя (а прожила вона 101 рік!) жінка вклала велику частину своїх грошей у трастовий фонд, який було розділено між усіма її правнуками, але з умовою, що принц Гаррі отримає більше, ніж Вільям.

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На думку Єлизавети Боуз-Лайон, після смерті правлячої королеви Єлизавети II принц Вільям стане новим принцом Уельським. Тому він автоматично отримає герцогство Корнуоол, яке фінансує суспільну, благодійну і приватну діяльність спадкоємця престолу. І в такому випадку принцу Гаррі нічого не дістанеться.

Тому, аби було справедливіше, принц Гаррі став багатшим спадкоємцем, ніж його рідним брат і престолонаступник Вільям. У виданні додають, що коли правнуки отримали гроші з трасту, сума на рахунку зросла з 14 до 20 мільйонів фунтів стерлінгів.



Черга на королівський престол Великої Британії / Інфографіка 24 каналу

Як використав кошти принц Гаррі?

Варто додати, що ці гроші, а також спадок від матері принцеси Діани допомогли принцу Гаррі і його дружині Меган Маркл розпочати нове життя у США. Зараз вони також займаються власним фондом Archwell, а також Гаррі влаштувався на дві роботи у Каліфорнії.