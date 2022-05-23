Меган Маркл повторила славнозвісний поцілунок з принцом Гаррі після гри у поло: відео

Британське подружжя принца Гаррі та Меган Маркл влаштувало благодійний матч з поло для підтримки місцевих благодійних організацій. Захід пройшов у Санта-Барбарі, де Меган обрала стильний і яскравий образ, привертаючи до себе увагу присутніх.

Для спортивного благодійного заходу Меган Маркл одягнула білі літні шорти, чорну блузу в горошок та пояс, а завершила look чорним капелюхом і чорними туфлями-човниками. Яскравою родзинкою її образу стала червона помада на губах та великі сонцезахисні окуляри.

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На заході королівська пара збирала гроші для благодійних організацій, що борються з голодом, навколишнім середовищем та психічним здоров'я. Команда Гаррі з поло під назвою Los Padres навіть стала переможцем того дня, і Меган подарувала своєму чоловікові трофей і поцілунок!

Що це нагадало фанатам

Схожа подія трапилась ще у липні 2018 року, коли герцогиня Сассекська підтримувала свого чоловіка принца Гаррі на благодійному турнірі з поло, який відбувся у Беркширі, Велика Британія. Це сталось через 3 місяці після їхнього весілля, і таке щире виявлення почуттів на публіці стало справжньою сенсацією, адже королівська сім'я зазвичай дотримується правил етикету.



​Поцілунок подружжя у 2018 році / Фото Getty Images

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