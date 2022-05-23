Для спортивного благодійного заходу Меган Маркл одягнула білі літні шорти, чорну блузу в горошок та пояс, а завершила look чорним капелюхом і чорними туфлями-човниками. Яскравою родзинкою її образу стала червона помада на губах та великі сонцезахисні окуляри.
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На заході королівська пара збирала гроші для благодійних організацій, що борються з голодом, навколишнім середовищем та психічним здоров'я. Команда Гаррі з поло під назвою Los Padres навіть стала переможцем того дня, і Меган подарувала своєму чоловікові трофей і поцілунок!
Що це нагадало фанатам
Схожа подія трапилась ще у липні 2018 року, коли герцогиня Сассекська підтримувала свого чоловіка принца Гаррі на благодійному турнірі з поло, який відбувся у Беркширі, Велика Британія. Це сталось через 3 місяці після їхнього весілля, і таке щире виявлення почуттів на публіці стало справжньою сенсацією, адже королівська сім'я зазвичай дотримується правил етикету.
Поцілунок подружжя у 2018 році / Фото Getty Images
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- Втім, з 2018 року змінилось багато – подружжя вже давно не представляє монаршу сім'ю Великої Британії, адже на початку 2020 року відмовилось виконувати королівські обов'язки. Сім'я переїхала жити у Каліфорнію, США, де виховує маленького сина Арчі та доньку Лілібет.
- Через пандемію коронавірусу Меган Маркл 2 роки не прилітала у Велику Британію до рідних принца Гаррі. Але нещодавно, у квітні 2022 року, пара нібито вперше за довгий час таємно зустрілась з Єлизаветою II. Там же королева запросила внука з невісткою бути присутніми на балконі Букінгемського палацу наприкінці червня, коли святкуватимуть офіційний день народження королеви.